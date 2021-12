Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bewaffneter bedroht Reisende im Regionalexpress nach Cottbus

Halbe/Brand (Dahme-Spreewald) (ots)

Dienstagnachmittag bedrohte ein Mann mehrere Reisende mit einem Messer in einem Regionalexpress Richtung Cottbus. Hierbei stahl er auch einem Jugendlichen den Rucksack.

Gegen 16:45 Uhr lief ein 39-Jähriger im Regionalexpress der Linie RE 2 von Wittenberge nach Cottbus lauthals schreiend umher, drohte mehreren Fahrgästen mit einem Messer und beleidigte die Reisenden verbal. Einem 17-Jährigen entwendete er den Rucksack, nachdem er auch ihn mit dem Messer bedroht hatte. Am Bahnhof Brand verließ der in Berlin wohnhafte Mann dann den Zug und verließ den Bahnhof.

Alarmierte Einsatzkräfte der Brandenburger Polizei und der Bundespolizei nahmen ihn am Bahnhof Brand vorläufig fest, als er wieder dahin zurückkehrte. Bei der Festnahme leistete der 39-jährige deutsche Staatsangehörige erheblichen Widerstand.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Jagdmesser, mehrere Tütchen mit betäubungsmittelähnlicher Substanz. Den Rucksack des 17-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Die Bundespolizisten brachten den Mann zum Bundespolizeirevier nach Cottbus. Auch während der Fahrt leistete er erheblichen Wiederstand, beleidigte und bedrohte fortlaufend die Einsatzkräfte und versuchte diese zu bespucken.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme brachten Rettungskräfte den 39-Jährigen zur ärztlichen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Dort erfolgte nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft eine Bewachung des Mannes durch die Bundespolizei und eine Blutprobenentnahme u.a. zur Alkoholwertbestimmung.

Mehrere Reisende erlitten durch den Vorfall in der Bahn einen Schock und kamen nach Ankunft des Zuges in Cottbus in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ein Bundespolizist, den der 39-Jährige durch den Handschuh in die Hand biss, musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Der Beamte konnte den Dienst fortsetzen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung sowie wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen den Berliner ein und entließ ihn am heutigen Nachmittag aus dem Gewahrsam.

