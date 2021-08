Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter erpresst Bargeld mit Messer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag, 22. August 2021, Bargeld in einer Tankstelle in Ückendorf erpresst. Der Maskierte betrat um 10.09 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Ückendorfer Straße und hielt sich dort erst im Bereich der Kühlschränke auf. Dann trat er unvermittelt hinter die Kasse, bedrohte die Tankstellenangestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Nattmannsweg oder Bochumer Straße. Der Flüchtige ist circa 20 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank. Er hatte kurze, schwarze Haare, trug eine Brille, dunkle Jeans, eine olivgrüne Kappe und eine blaue OP-Maske über Nase und Mund. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

