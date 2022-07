Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gevelsberg (ots)

Am 12.07.2022, gegen 09:20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Toyota in grau die Haßlinghauser Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. Zeitgleich befuhren ein 68-jähriger Gevelsberger und seine 67-jährige Beifahrerin mit einem Pkw Audi in schwarz die Haßlinghauser Straße entgegengesetzt. In Höhe der Einmündung Sauerbruch geriet der 24-jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi. Die drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

