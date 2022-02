Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Angetrunkenen Fahranfänger gestoppt

Dierdorf (ots)

Am 27.02.2022, gegen 03:00 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei dem 18-jährigem Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Montabaur ein Atemalkohol in Höhe von 0,63 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da sich der Fahranfänger noch in der Probezeit befand, wird es doppelt unangenehm für ihn. Er wird sich neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, auch auf eine Nachschulung einstellen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell