Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch- Zeugensuche

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 15.15 Uhr wurden durch einen Mitarbeiter an einem Hotel in der Rödichenstraße mögliche Einbruchsspuren gemeldet. Durch bislang unbekannte Täter wurde nach derzeitigem Kenntnisstand versucht in das Objekt einzudringen, was allerdings misslang. Dabei wurden drei Türen beschädigt, es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0264371/2021) entgegen. (jd)

