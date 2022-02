Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung zum Wochenende

Neuwied (ots)

Neuwied, Innenstadt, 26.02.2022, 11-12 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es zu einer angemeldeten Versammlung auf dem Luisenplatz in Neuwied. Thema der Versammlung war der aktuelle Russland/Ukraine Konflikt. In der Spitze nahmen in etwa 150 Personen an der Versammlung teil. Es wurde friedlich für ein Ende des Konfliktes in der Ukraine demonstriert. Von Seiten der Polizei gab es keine Beanstandungen.

Neuwied, Dienstgebiet, 25.02.2022 -27.02.2022

Im Hinblick auf die Karnevalsveranstaltungen blieb das Wochenende für die Polizeiinspektion Neuwied verhältnismäßig ruhig. Dies dürfte insbesondere mit der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zu begründen sein.

Nichtsdestotrotz kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Leutesdorf zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ort des Geschehens war eine Karnevalsveranstaltung in einer Kneipe. Eine etwa 15 köpfige Personengruppe war in Streit geraten und hat diesen anschließend mit Gewalt ausgefochten. Es wurden mehrere Personen leicht verletzt.

