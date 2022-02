Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer auf Gleisbett

Betzdorf (Sieg) (ots)

Ein alkoholisierter 23jähriger junger Mann musste in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden, nachdem er zuvor am Betzdorfer Bahnhof die Gleise gequert hatte und sich im Nachgang nicht beruhigen konnte. Zudem soll er zuvor für eine Sachbeschädigung im Stadtgebiet verantwortlich gewesen sein. Für das verbotene Betreten der Gleisanlage wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung dauern an.

