POL-PDNR: Randalierer tritt gegen PKW

Mudersbach (ots)

Gegen 21:00 Uhr am Freitagabend trat ein bislang namentlich unbekannter männlicher Täter gegen den PKW eines Verkehrsteilnehmers, welcher die Kölner Straße im Ortsteil Niederschelderhütte befuhr. Der offensichtlich erheblich alkoholisierte Fußgänger hatte zunächst mehrfach gegen den PKW geschlagen und im weiteren Verlauf auch versucht den Fahrzeugführer zu attackieren. Hierzu soll er sich zwischenzeitlich auch mit einem "Knüppel" bewaffnet haben. Anschließend ging der Täter in einen Lebensmitteldiscounter und konnte noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung entkommen. Hinweise auf die Identität des stark alkoholisierten Erwachsenen bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf.

