Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unter Drogeneinfluss getunten PKW geführt

Daaden (ots)

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der PI Betzdorf einen getunten PKW in der Ortslage Daaden. Neben technischen Mängeln am Fahrzeug konnten die Polizisten auch drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 43jährigen Fahrzeugführer feststellen, welche durch einen Drogenschnelltest bestätigt wurden. Es folgten eine Blutprobenentnahme zu Beweiszwecken sowie die Einleitung von zwei Ordnungswidrigkeiten- und einem Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell