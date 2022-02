Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Pressefolgemeldung zu Dachstuhlbrand

Mudersbach (ots)

Pressefolgemeldung: Ergänzend zu den Pressemitteilungen der Polizei Betzdorf vom 24.02.2022, 21:21 Uhr und vom 25.02.2022, 02:53 Uhr wird mitgeteilt, dass die Kriminalpolizei Betzdorf die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Kriminalbeamte nahmen am Freitagmorgen den Brandort in Augenschein. Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich ergeben. Aktuell wird von einer technischen Ursache ausgegangen. Der Brandausbruch konnte auf dem Dachboden lokalisiert werden. Eine ergänzende Untersuchung des Brandobjekts durch einen Gutachter steht noch aus. Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen noch einmal ausrücken, um Glutnester mit Rauchentwicklung abzulöschen.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Das Dach- und Obergeschoss wurden durch den Brand und die Löscharbeiten stark beschädigt. Der Dachstuhl wurde weitestgehend zerstört. Die Bewohner des Hauses wurden vorübergehend in einem Hotel in der Verbandsgemeinde Kirchen untergebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell