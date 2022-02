Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Sprayerin wird von Polizei ertappt

Schiltach (ots)

Eine Frau, die am Dienstagmittag die Skateranlage an der Schiltacher Sportanlage besprühte, ist von der Polizei in flagranti ertappt worden. Sie hatte die Anlage mit schwarzen Totenköpfen und verschiedene Schriftzüge verunziert. Die Beamten stellten vor Ort auch mehrere Sprühdosen sicher und fanden zudem auch selbstgebastelte Sprühvorlagen auf, die schon in der Mülltonne lagen. Die 38-Jährige, die angab, sich bei der Sprüherei nichts "Böses" gedacht zu haben, wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt. Die Kosten der Beseitigung der Schmierereien schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

