Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei sucht schwarzen Nissan Qashqai nach Unfallflucht (08.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter mit einem schwarzen Nissan Qashqai am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Wieselsbergstraße. Ein Unbekannter rollte mit einem Nissan, an dem sich ein Kurzzeitkennezchen befand, an einer Ampel rückwärts. Dabei stieß er gegen einen dahinterstehenden Hyundai Santa Fe und beschädigte diesen leicht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei ihnen unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

