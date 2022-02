Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs (08.02.2022)

Bräunlingen (ots)

Bei einer Zollkontrolle ins Netz gegangen ist ein Autofahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 31. Beamte kontrollierten einen 38-jährigen Dacia Sandero Fahrer. Dabei fiel Ihnen ein Verhalten des Mannes auf, das auf einen Drogenkonsum schließen ließ. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und eine Durchsuchung förderte dazu noch eine geringe Menge an Marihuana bei ihm zutage. Einen gültigen Führerschein konnte der Autofahrer nicht vorlegen, so dass er zusätzlich zu den Drogendelikten noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhielt. Auch die auf dem Beifahrersitz mitfahrende Halterin des Autos gelangte zur Anzeige. Sie hatte es dem 38-Jährigen erlaubt, das Auto ohne Führerschein zu fahren.

