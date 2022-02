Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg-Nußbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß im Gegenverkehr (08.02.2022)

Triberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Vordertalstraße. Ein 45-jähriger Audi A 4 Fahrer fuhr talwärts in Richtung Nußbach und schnitt eine Linkskurve, weshalb er mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 86-Jährigen zusammenstieß. Beide Fahrer blieben unverletzt. An ihren Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell