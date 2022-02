Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin erfasst und verletzt Radfahrerin (08.02.2022)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall verursacht und dabei eine Radfahrerin verletzt hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Industriestraße. Eine 64-jährige Opel Mokka Fahrerin bog, von einem Clean-Park kommend, nach rechts in Richtung "Bahnhof St. Georgen" ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 62-jährigen Radfahrerin, die von links kam und ebenfalls in Richtung Bahnhof unterwegs war. Die Radfahrerin kam beim Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr Fahrrad blieb unbeschädigt. Am Opel der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

