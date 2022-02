Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Beim Parken anderes Auto beschädigt und geflüchtet (08.02.22)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1300 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht, der sich am Dienstag, gegen 06.30 Uhr, in der Bohlinger Straße auf dem Firmengelände der Fa. Breyer ereignet hat. Ein bislang Unbekannter stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten schwarzen Mercedes C-Klasse. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Mercedes wurde im Bereich der Front beschädigt. Rote Lackantragungen waren vorhanden. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier in Singen unter Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell