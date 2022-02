Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperliche Auseinandersetzung (08.02.22)

Konstanz (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind Beamte des Polizeireviers Konstanz am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, in die Herosestraße an die dortige Bushaltestelle gerufen worden. Ein 34-Jähriger wurde nach Verlassen des Busses zunächst von zwei jungen, ihm bekannten Männern verfolgt. Einer der beiden ging dann auf den Geschädigten los, der andere stand daneben und schaute zu. Der 34-jährige Geschädigte wurde durch die Schläge verletzt, so dass eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich war. Hintergrund für die Auseinandersetzung dürfte ein Beziehungsstreit gewesen sein.

