Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden (08.02.22)

Stockach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden, die sich am Dienstagabend, zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz am Stadtwall 11 ereignet hat. Ein Unbekannter touchiert vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen daneben geparkten braunen Skoda Yeti und setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell