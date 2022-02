Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Isert B256 (ots)

Am Freitag, den 25.02.2022 kam es auf der B256 zwischen Eichelhardt und Bruchertseifen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierdurch wurden die Insassen eines schwarzen Audi und eines silbernen Mitsubishi Geländewagen verletzt. Durch die Ermittlungen, Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Unfallstelle rund 2 Stunden gesperrt. Aus den Fahrzeugen traten Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei gebunden wurden. Insgesamt wurden drei Personen schwer und zwei leicht verletzt. Zwei Personen wurden mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken verbracht. Drei Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

