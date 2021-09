Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs - Zeugen gesucht

Malchin (ots)

Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes wurde in Malchin ein hochwertiges Fahrzeug der Marke Ford von einem Firmengelände entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Geländewagen Ford Ranger in der Farbe schwarz. Das Fahrzeug des Baujahres 2018 hat einen Wert von ca. 30.000 Euro und stand seit dem Nachmittag des 10.09.2021, gegen 15:00 Uhr auf einem Firmengelände in der Stavenhagener Straße in Malchin. Der Diebstahl des Fahrzeugs wurde am gestrigen 13.09.2021 gegen 07:00 Uhr festgestellt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Es werden Zeugen gesucht. Wer im Tatzeitraum des zurückliegenden Wochenendes auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe wahrgenommen hat, Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder möglichen Tatverdächtigen und Tatfahrzeugen machen kann, richtet diese bitte an die Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

