Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in das Firmenbüro eines Bootsvermieters

Priepert (ots)

Am 11.09.2021 informierte ein Mitarbeiter eines Hausbootverleihers aus Priepert gegen 08:15 Uhr die Polizei über einen Einbruch in das Firmenbüro am Pripertsee. Der Hinweisgeber wurde auf die Straftat aufmerksam, als er am Morgen seinen Dienst beginnen wollte. Am Vorabend verließ er das Büro gegen 18:30 Uhr. Zu der Zeit war noch alles an seinem Platz. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bis zum Morgen unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Unterlagen und Kautionszahlungen entliehener Boote. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von fast 4.000 Euro.

Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz. Die Strafanzeige wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls wurde an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz weitergeleitet.

Die Polizei bitte jeden, der Hinweise auf die Täter oder die Tat geben kann, sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell