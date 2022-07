Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Sprockhövel (ots)

Ein 44-jähriger Sprockhöveler geriet am Freitagabend mit seinem Opel Astra beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer und einem Bauzaun. Gegen 23:00 Uhr wollte er von der Nockenbergstraße nach rechts in die Elberfelder Straße abbiegen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet nach links von der Fahrbahn ab und streifte hier die Mauer eines Grundstückes und überfuhr einen Bauzaun. Der Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin blieben dabei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Sprockhöveler Alkohol vor Fahrtantritt getrunken hatte. Ein durchgeführter Test vor Ort bestästige das. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

