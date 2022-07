Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Schwelm- 49 Geschwindigkeitsüberschreitungen-Kradfahrerin ist trauriger Spitzenreiter

Ennepetal/Schwelm (ots)

Am Sonntag (10.07.) führte der Verkehrsdienst der Polizei EN an der B 483 und der L699 Geschwindigkeitsmessungen durch. Es konnten insgesamt 49 Verstöße festgestellt werden. Hiervon waren 12 Verstöße im Anzeigenbereich. Eine 38-jährige Motorradfahrerin wurde am Nachmittag dabei mit ihrer BMW auf der B483 mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h bei erlaubten 70 gemessen. Sie erwarten 320 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell