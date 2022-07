Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Falscher Polizeibeamter erbeutet Geld und Schmuck

Hattingen (ots)

Eine 82-jährige Hattingerin erhielt am Freitagnachmittag einen anonymen Anruf von einem vermeintlichen Verkehrspolizisten aus Österreich. Dieser erzählte der Frau, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde und an dem Tod eines Radfahrers Schuld sei. Kurzzeitig wurde der Telefonhörer an die vermeintliche Tochter übergeben, die lautstark weinte und um Hilfe bat. Der Unbekannte gab an, dass eine Kaution für die Freilassung der Tochter nötig sei. Das Opfer fragte mehrmals nach, ob es sich um eine Betrugstat handele, ließ sich jedoch von dem professionellen Täter überzeugen und teilte ihm ihre Adresse, wo sie einer unbekannten weiblichen Person einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck übergab. Die Polizei rät, bei verdächtigen Anrufern sofort aufzulegen und den Anruf beim Polizeinotruf 110 zu melden. Lassen sie sich auf kein Gespräch ein und übergeben sie fremden Menschen niemals Wertsachen und Bargeld.

