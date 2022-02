Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Patient kam in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

In der Rothenburger Fachklinik für Orthopädie wartete gestern ein Arzt vergeblich auf seinen Patienten. Den zu Behandelnden hinderten schließlich die Türen der Justizvollzugsanstalt an der Wahrnehmung des vereinbarten Arzttermins. Der Pole (57) war gegen 13.00 Uhr von Einsatzkräften der Bundespolizei in Görlitz festgenommen worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien war festgestellt worden, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg seit Sommer des letzten Jahres nach ihm fahndete. Zwar behauptete der 57-Jährige, seine Daten wären von einem Dritten gestohlen und missbraucht worden und er sei deshalb der Falsche. Die Ermittlungen ließen aber keinen Zweifel daran, dass er tatsächlich derjenige ist, der wegen Insolvenzverschleppung verurteilt wurde. Weil dem Verurteilten 6.000,00 Euro fehlten, kam letztlich nur eine Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe für ihn in Betracht.

