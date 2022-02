Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Rucksack im Zug vergessen, oder wurde er unterschlagen bzw. gestohlen?

Weißwasser, Görlitz, Zittau (ots)

Am 4. Februar 2022 war ein junger Mann mit dem Zug von Cottbus in Richtung Zittau unterwegs (RB65, Fahrtnummer 62131). Als er gegen 19.35 Uhr in Weißwasser ausstieg, ließ er dabei möglicherweise seinen Rucksack in dem Zug zurück. In dem Rucksack befanden sich zu diesem Zeitpunkt Kleidungsgegenstände, ein Taschenrechner und ein PC (17,3"-Gaming-Notebook der Marke Lenovo). Von dem Rucksack samt Inhalt fehlt derzeit jede Spur. Die Bundespolizei prüft in diesem Zusammenhang, inwiefern es sich um eine Unterschlagung oder ggf. sogar um einen Diebstahl des Rucksackes handeln könnte. Im Rahmen der Ermittlungen ist von Interesse:

- wer hat in besagtem Zug einen vermeintlich herrenlosen schwarzen Rucksack der Marke The North Face, Modell "Borelias", gesehen? - wer kann zum Verbleib dieses Rucksackes Angaben machen? - wer hat Personen beobachtet, die den Rucksack mitgenommen haben?

Der rechtmäßige Eigentümer reiste in Begleitung eines Bekannten. Beide Männer nutzten Sitzplätze im vorderen Teil des Zuges.

Hilfreiche Informationen richten Sie bitte an die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter der Rufnummer 03581 - 3626 - 0.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell