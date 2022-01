Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0029 --Fahndungserfolg: Polizei Bremen fasst Gewalttäter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Bremervörder Straße Zeit: 13.01.2022, 20.40 Uhr

Spezialeinsatzkräfte der Polizei Bremen überwältigten am Donnerstagabend in Walle den gesuchten Gewalttäter Leon Samlow. Der 22-Jährige entwich im Dezember aus dem Maßregelvollzug, siehe hierzu die Pressemeldung 21. Der Mann steht zudem im dringenden Tatverdacht, mehrere Tankstellen und Supermärkte überfallen zu haben, siehe hierzu auch die Pressemeldung 20.

Samlow flüchtete am 21. Dezember bei einem begleiteten Ausgang aus dem Klinikum Ost. Nachdem die umfangreichen Maßnahmen der Polizei zunächst noch nicht zu einem Fahndungserfolg führten, erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bremen eine Öffentlichkeitsfahndung. Aus der Bevölkerung gingen daraufhin mehrere dutzend Hinweise ein, die von den Ermittlerinnen und Ermittlern akribisch geprüft wurden. Aus allen Bereichen der Polizei Bremen arbeiteten Polizistinnen und Polizisten daran, den Gesuchten zu finden. Am Donnerstagabend konnte der 22-Jährige in der Wohnung eines Bekannten in der Bremervörder Straße lokalisiert und festgenommen werden. Die Kriminalpolizei geht aufgrund verschiedener Beweise davon aus, dass Samlow zwischen dem 22. Dezember und dem 11. Januar mehrere Überfälle auf Supermärkte und Tankstellen in Walle begangen hat. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die beiden Fahndungen aus den Pressemeldungen 20 und 21 haben sich damit erledigt, die Polizei bittet, diese samt Bildern entsprechend zu löschen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell