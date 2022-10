POL-VER: ++ Verkehrsunfall auf der A 27 ++

LK Verden/LK Osterholz (ots) - Brand eines Wohnwagens. Osterholz-Scharmbeck. Am Samstag gegen 04:00 Uhr kam es zu einem Brand eines Wohnwagens, welcher in der Wernher-von-Braun-Straße abgestellt stand. Der Wohnwagenanhänger geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Wohnwagen brannte unter der Aufsicht der alarmierten Feuerwehr komplett ab. Eine Gefahr für nahe Wohnhäuser oder andere Fahrzeuge bestand nicht. ...

mehr