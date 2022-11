Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 01.11.2022, 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Plüderhausen: Unfall mit verletzter Fußgängerin

Am Montag gegen 15:25 Uhr parkte in der Hauptstraße ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer aus einer Einfahrt rückwärts aus. Hierbei übersah er eine, auf dem Fußgängerweg befindliche, 85-jährige Fußgängerin. Nach der Kollision stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand kein Schaden.

Schorndorf: Gestürzter Radfahrer

Am Montag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer den Fuß- und Radweg von der Grabenstraße zur Olgastraße. An der dortigen Einmündung verlor er das Gleichgewicht und viel auf die linke Seite. Er wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Waiblingen: Unfall mit drei Verletzten

Am Montag gegen 14:47 Uhr verlor ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Alte Bundesstraße / An der Talaue aus Richtung Landratsamt kommend beim Linksabbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab- Zwei dort laufende 58- und 54-jährige Frauen mussten zur Seite springen und verletzten sich hierdurch. Auch der Fahrer selbst verletzte sich leicht. Er verursachte des Weiteren einen Flurschaden. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Fahrer war nach ersten Ermittlungen zu schnell unterwegs und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell