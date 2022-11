Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 01.11.2022, 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Blaufelden: Schwelbrand nach technischem Defekt

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:35 Uhr kam es bei einer Firma in der Engelhardshauser Straße im Ortsteil Wiesenbach zum Schwelbrand in einer Trocknungsanlage für Tiernahrung. Die Feuerwehren Blaufelden und Schrozberg, welche mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften im Einsatz waren, konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Insgesamt verbrannten ca. 1 Tonne Tierfutter. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell