POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - E-Scooter entwendet - drei Tatverdächtige bei gemeinschaftlichen Diebstahl ertappt - Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: PKW beschädigt

Mit einem unbekannten Werkzeug beschädigte ein bislang Unbekannter einen PKW, welcher zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr in der Straße Mühläcker abgestellt war. An dem Fahrzeug konnten drei Löcher im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen.

Waiblingen: Gestürzte Radlerin

Auf einem Feldweg in der Verlängerung der Straße Am Lenbächle stürzte am Samstag gegen 16.35 Uhr eine 45-jährige Pedelec-Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache und verletzte sich schwer, zumal sie keinen Helm trug. Sie wurde nach dem Sturz notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Waiblingen: LKW fährt gegen Backhaus

Bereits am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lenker eines LKW rückwärts gegen das Backhäusle in der Rathausstraße. Der Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500

Weinstadt: Parkenden PKW beschädigt

Ein Land Rover, der am Samstag zwischen 11:45 Uhr und 12 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße Kalkofen geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500 entgegen.

Leutenbach: Unfall beim Überholen

Eine 23-jährige Lenkerin eines Audi Q7 wollte am Sonntag gegen 18:30 Uhr auf der L1127 zwischen Affalterbach und Bittenfeld ein vorausfahrendes Traktorgespann überholen. Beim Ausscheren übersah sie, dass bereits ein zunächst hinter ihr fahrender, 18-jähriger Hyundai-Lenker ebenfalls zum Überholen ausgeschert hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der junge Fahrer nach links aus, durchbrach einen Zaun und kam in einem Gartengrundstück zum Stehen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5500 Euro.

Winnenden: Unfall beim Ausparken

Von einem Grundstück wollte eine 25-jährige Opel-Lenkerin am Sonntag um kurz vor 15 Uhr auf die Seegartenstraße ausfahren. Hierbei übersah sie einen hinter ihr geparktes Fahrzeug und prallte dagegen. Durch die Wucht des Anstoßes wurde dieses Fahrzeug verschoben und prallt leicht gegen eine 26-jährige Frau, welche zu diesem Zeitpunkt ihr Kind im Fahrzeug anschnallen wollte. Die 26-Jährige wurde hierbei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Winnenden: Parkendes Auto zerkratzt

Ein Mercedes-Benz, der in der Pfeilhofstraße geparkt war, wurde zwischen Samstag und Sonntag von einem bislang Unbekannten zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 / 6940 entgegen.

Berglen: PKW rollt davon

Eine 46-jährige Frau parkte am Sonntag gegen 09:45 Uhr ihren VW Caddy in einer leicht ansteigenden Hofzufahrt in der Forchenstraße und legte vermutlich die Automatik-Wählhebel nicht ordentlich in Parkstellung, so dass in ihrer Abwesenheit das Fahrzeug rückwärts über die Straße in den gegenüberliegenden Garten rollte. Dabei wird der Gartenzaun durchbrochen und ein Geräteschuppen beschädigt. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Murrhardt/Backnang: Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt

Ein 23-jähriger Autofahrer wurde am Montag gegen 2.30 Uhr in der Fornsbacher Straße in Murrhardt im Rahmen einer allgemeinen Polizeikontrolle angehalten. Bei den Überprüfungen des Autofahrers ergab sich der konkrete Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein weiterer unter Drogeneinwirkung stehender 26-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagabend in der Wiener Straße in Maubach von der Polizei angehalten. Den beiden Autofahrern wurde im Rahmen der gegen sie eingeleiteten Ermittlungsverfahren die Weiterfahrt untersagt und Blutuntersuchungen veranlasst. Ihnen drohen nun Bußgelder und Fahrverbote.

Murrhardt: Unfallflucht

In der Wiesenstraße ereignete sich am Sonntag gegen 19.20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen VW Golf fuhr auf einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Mini auf und schob dieses Auto noch auf ein davor parkenden Audi auf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ mehrere tausend Euro Sachschaden. Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Weissach im Tal - Gemeinschaftlicher Diebstahl

Zwei Frauen im Alter von 36 und 44 Jahren betraten am Sonntagmittag zusammen mit einem 14-jährigen Jugendlichen eine Tankstelle in der Brüdener Straße. Die beiden Erwachsenen haben die im Shop anwesende Angestellt in ein Gespräch verwickelt und diese offensichtlich abgelenkt, während der Jugendliche E-Zigaretten im Wert von über 70 Euro einsteckte. Als er damit den Shop verlassen wollte, wurde er von einem Zeugen angesprochen und angehalten. Gegen die Personen wurde wegen gemeinschaftlichen Diebstahls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kernen im Remstal: Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Freitag- und Sonntagabend in ein Jugendhaus in der Kelterstraße einzubrechen. Am Gebäude waren an einem elektrischen Rollladen und an einer Kellertüre entsprechende Aufbruchsspuren erkennbar. Zudem wurde versucht, ein Fenster einzuwerfen, wobei die äußere Verglasung zu Bruch ging. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf über 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: E-Scooter entwendet

Am Marktplatz wurde am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.20 Uhr ein E-Scooter entwendet, der vor einer Drogerie abgestellt und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert war. Hinwiese zum Tatgeschehen und dem Verbleib des Fahrzeugs des Herstellers Mi Tech, an dem das Versicherungskennzeichen 117MYR angebracht war, nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

