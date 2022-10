Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Kernen, Unfall in Fellbach, Holzdieb in Winnenden

Kernen/Rommelshausen: Einbruch in Supermarkt

Am Sonntag gegen 04:00 Uhr warfen zwei Personen mit einem großen Stein die Eingangstüre eines Supermarkts in der Schafstraße ein. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu erkennen, dass die beiden Täter zu Fuß in Richtung der Realschule flüchteten. Trotz der Fahndung mit mehreren Streifen konnten die Täter bislang nicht aufgefunden werden. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Kernen/Rommelshausen unter Tel. 07151 41798 erbeten.

Fellbach: Vier Leichtverletzte bei Unfall

Am vergangenen Samstag, gegen 23:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Pfitzer-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der Unfallverursacher hatte das Rotlicht der Ampel missachtet. Dabei wurden im Fahrzeug des Unfallverursachers der Fahrer sowie zwei Mitfahrer leicht verletzt. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs wurde ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 35000 Euro.

Winnenden: Holzdiebstahl aufgeklärt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollte ein 56-Jähriger Holz von einem Holzstapel entwenden. Da dort in den letzten Tagen schon öfter Holz gestohlen worden war, hatten die Besitzer jedoch eine Kamera mit Live-Übertragung aufgestellt. Sie fuhren vor Ort und trafen den Dieb noch auf frischer Tat an. Kurze Zeit später traf auch die Polizei vor Ort ein und übernahm die Ermittlungen.

