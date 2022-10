Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gerabronn: Betrunken Unfall verursacht

Schwäbisch Hall (ots)

Gerabronn: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr kam ein 24-Jähriger mit seinem Seat Leon in der Dorfstraße in Michelbach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort gegen einen Zaun und anschließend gegen eine Scheune. Mit seinem stark beschädigten Pkw entfernte sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw konnte im näheren Umfeld aufgefunden und der Fahrer kontaktiert werden. Da er dabei erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

