POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Ellwangen, Unfall bei Essingen

Ellwangen: Brand in Treppenhaus

Am Sonntag gegen 04:20 Uhr kam es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen, so dass nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR entstand. Von den 23 Bewohnern des Hauses wurde niemand verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieb das Feuer auf das Treppenhaus beschränkt und sämtliche Wohnungen blieben unversehrt.

Essingen: Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Am Samstag gegen 23:15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Audi die B29 von Mögglingen kommend in Fahrtrichtung Aalen. Kurz vor der dortigen Gärtnerei querten mehrere Wildschweine die B29, von denen der Pkw-Fahrer Eines erfasste. Das Wildschwein wurde durch den Zusammenprall getötet. Am Audi des 44-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

