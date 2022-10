Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.10.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 11.10.2022, gegen 09:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bismarckstraße / Rosenstraße in Seesen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW. Ein 18-jähriger Kradfahrer aus Seesen befuhr zusammen mit seiner 16-jährigen Sozia, ebenfalls aus Seesen, die Bismarckstraße in Richtung Baderstraße. Ein 80-jähriger Seesener befuhr die Rosenstraße in Richtung Bismarckstraße und fuhr ohne zu Warten in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Kradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer und seine Sozia zu Fall kamen. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

i.A. Weidenfeller, POK

