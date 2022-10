Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 11.10.2022

Goslar (ots)

Diebstahl aus Wohnmobil

Im Zeitraum vom 01.09.2022 bis zum 07.10.2022 wurden aus einem Wohnmobil, welches im Bereich der Küstriner Straße in Seesen abgestellt war, diverse Gegenstände entwendet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 230,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung und Diebstahl an der Oberschule Seesen

Im Tatzeitraum vom 07.10.-10.10.2022 kam es auf dem Gelände der Oberschule Seesen zu einem Diebstahl von zwei Abdeckplatten einer Überdachung und zu einer Sachbeschädigung durch Sprühfarbe. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Im Tatzeitraum vom 07.10.-10.10.2022 kam es auf dem Gelände einer Firma in der Triftstraße zu einem Diebstahl von einem Edelstahlrohr an einer Lagerhalle. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell