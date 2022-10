Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 11.10.2022

Goslar (ots)

Wohnungseinbruch in Bad Harzburg - Zeugenaufruf

Am Montag, den 10.10.2022 kam es im Hindenburgring zu einem Wohnungseinbruch. In der Zeit von 19.00 Uhr - 19.15 Uhr drangen unbekannte Täter in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Höhe des Diebesgutes ist bisher unbekannt. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf bisher 2000,- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen welche zu dem hier benannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden aufgefordert sich an die Polizei zu wenden.

Körperverletzung im Zug

In einer Regionalbahn zwischen Goslar und Vienenburg kam es am gestrigen 10.10.2022 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dort eskalierten gegen 19.00 Uhr Streitigkeiten zwischen einem 30jährigen Goslarer und einem 36jährigen Goslarer, sowie dessen 38jährige Begleiterin, welche ebenfalls in Goslar wohnhaft ist. Die eingesetzte Bad Harzburger Polizei klärte am Vienenburger Bahnhof den Sachverhalt. Demnach muss sich der 30jährige einem Strafverfahren hinsichtlich einer Körperverletzung gegenüber den anderen Personen stellen.

