Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Diebstahl eines Motorrollers:

Bislang unbekannte/r Täter entwendete/n in der Zeit von Samstag, den 08. Oktober 2022, 17.00 Uhr, bis zum Auffinden am Sonntag, den 09. Oktober 2022, 05.30 Uhr, einen silber-rot-blauen Kleinkraftmotorroller der Marke Suzuki. Anschließend ließen die oder der Täter den Roller beschädigt am Fundort am Vienenburger See zurück.

