POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom 09.10.2022

Goslar (ots) - Aus dem Polizeigewahrsam - in das Polizeigewahrsam Am Samstag, 08.10.2022, gegen 14:30 Uhr, hielt sich eine stark alkoholisierte Person in der Innenstadt von Goslar auf und belästigte hier durch aggressives Betteln mehrere Passanten. U.a. schrie er vorbeigehende Passanten an und umarmte diese ungefragt. Dem 65-jährigen Mann aus Aschersleben wurde ...

mehr