POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Sonntag, 09.10.2022

Goslar (ots)

Aus dem Polizeigewahrsam - in das Polizeigewahrsam

Am Samstag, 08.10.2022, gegen 14:30 Uhr, hielt sich eine stark alkoholisierte Person in der Innenstadt von Goslar auf und belästigte hier durch aggressives Betteln mehrere Passanten. U.a. schrie er vorbeigehende Passanten an und umarmte diese ungefragt. Dem 65-jährigen Mann aus Aschersleben wurde daraufhin durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Goslar nach Ansprache ein Platzverweis ausgesprochen. Da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam und weiterhin aggressiv auftrat, musste dieser schließlich dem hiesigen Polizeigewahrsam zugeführt werden.

Der Mann wurde dann am Samstag gegen 22 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Allerdings fiel er ca. 2 Stunden später erneut bei einer Tankstelle in der Hildesheimer Straße in Goslar auf, als er dortige Kunden belästigte, beleidigte und sogar bedrohte. Aus diesem Grund musste der Verursacher erneut dem polizeilichen Gewahrsam bis zu seiner Ausnüchterung zugeführt werden.

Gegen den Mann wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Schulze, PHK

