Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 07.10.2022

Goslar (ots)

Versuchter Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Am Nachmittag des 06.10.2022 wurde durch einen Anwohner in Goslar (OT Vienenburg) gemeldet, dass sich mehrere männliche Personen unberechtigt auf dem Grundstück und im Wohnhaus seines Nachbarn aufhalten würden. Durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Harzburg konnten drei jugendliche Vienenburger angetroffen werden. Zwei der drei Jugendlichen sind polizeilich bekannt, da sie in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Entwendet wurde augenscheinlich nichts aus dem Wohnhaus. Die Täterschaft des dritten Jugendlichen ist noch zu klären. Das Wohnhaus wurde durch die Beamten gesichert, die Jugendlichen in Obhut genommen und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Mehrere Diebstähle aus geparkten Pkw im Stadtgebiet Bad Harzburg

Diebstahl von Münzgeld aus einem Pkw

Vom Mittwoch, den 05.10.2022, 15:00 Uhr, auf Donnerstag, den 06.10.2022, 10:00 Uhr stand der Pkw des Geschädigten im Stadtgebiet Bad Harzburg geparkt. Im o.g. Zeitraum wurde durch einen oder mehrere unbekannte(n) Täter der vermutlich unverschlossene Pkw geöffnet und nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Hierbei wurde durch den/die Täter eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Versuchter Diebstahl aus einem Pkw

In der Nacht vom 06.10.2022 auf den 07.10.2022 wurde im Stadtteil Schlewecke durch einen oder mehrere unbekannte(n) Täter der geparkte und vermutlich unverschlossene Pkw der Geschädigten geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurde vermutlich nichts von Wert entwendet.

Diebstahl von Bargeld aus einem Pkw

In der Nacht vom Donnerstag, den 06.10.2022, auf Freitag, den 07.10.2022, wurde durch einen oder mehrere unbekannte(n) Täter der, im Stadtteil Bündheim geparkt stehende aber vermutlich unverschlossene, Pkw der Geschädigten geöffnet und nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Hierbei wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Vermutlich wurden diese Taten durch einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung verübt. Wenn Sie zu den Tatzeiten verdächtige Aktivitäten beobachtet haben oder Hinweise zu dem/ den Täter(n) geben können, melden Sie dies bitte an Ihre Polizei in Bad Harzburg.

Die Polizei Bad Harzburg rät Ihnen, immer gewissenhaft Ihre Fahrzeuge zu verschließen und dies ggf. auch noch einmal zu überprüfen. Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Pkw liegen, dies verleitet Diebe zum Aufbruch Ihres Kraftfahrzeugs.

i.A. Blumenthal, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell