Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rauchend im Bahnhof: Bundespolizei nimmt Mann mit Haftbefehl fest

Bonn (ots)

Sonntagnachmittag (10. April) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen rauchenden Mann, im Bonner Hauptbahnhof. Aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Bonn, nahmen sie den 44-Jährigen fest und führten ihn der Strafvollstreckung voraussichtlich bis Mitte 2023 zu.

Gestern gegen 17:00 Uhr traf eine Streife der Bundespolizei im Bonner Hauptbahnhof auf einen rauchenden Mann. Bei der Kontrolle ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass der 44-Jährige mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn gesucht wurde. Wegen unerlaubtem Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde der Deutsche Ende 2020 zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt. Auf der Dienststelle stellten die Einsatzkräfte mittels Fingerabdruckscan die Identität zweifelsfrei fest und verbrachten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Siegburg.

