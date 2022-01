Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrswidriges Überholen

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstag, 04.01.2022 meldete ein Zeuge gg. 17:39 Uhr einen Pkw, der von einem Fahrzeugführer/Fahrzeugführerin verkehrswidrig in Richtung Linz am Rhein geführt worden sein soll. Kurz vor der Meldezeit, soll es auf der B42 zwischen Kasbach-Ohlenberg und Linz am Rhein in dem auf 70 km/h ausgezeichneten Abschnitt zu 2 Überholvorgängen gekommen sein. In der Ortslage Linz am Rhein sei es dann innerorts nach dem Fahrbahnteiler/Verkehrsinsel zu 3 Überholvorgängen gekommen. Aus Sicht des Melders kamen ihm die Überholvorgänge gefährlich vor. Bei der Polizei haben sich bisher keine geschädigten Verkehrsteilnehmer gemeldet, die zur Aufklärung hätten beitragen können. Wer kann Angaben zu den Verkehrsvorgängen machen. Hinweise zu dem überholenden Fahrzeug sind: VW Golf Farbe grau Kennzeichendaten sind der Polizei bekannt.

Hinweise an die Polizei Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell