Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall bei Birken-Honigsessen

Wissen (ots)

Am Mittwochabend, 05.01.2022, um 20:55 Uhr ereignete sich auf der K 71 zwischen Birken-Honigsessen und Wissen ein Verkehrsunfall. Der 30jährige Fahrzeugführer kam mit einem Pkw Opel Corsa C in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Straße nach links von der Fahrbahn ab, übersteuerte und fuhr danach rechtsseitig der Fahrbahn in den Graben. Der Aufprall wurde durch engstehenden jungen Baumwuchs neben der Straße abgefangen, der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vom DRK in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Aufgrund der aufwendigen Bergung wurde die K 71 zeitweise für den Verkehr gesperrt.

