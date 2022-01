Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall auf der L 276 bei Bitzen

Wissen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 05.01.2022, um 14:10 Uhr ereignete sich auf der L 267 bei Bitzen ein Verkehrsunfall. Ein 30 Jahre alter Mann befuhr mit einem Mercedes M-Klasse mit einem Anhänger, auf dem er einen Pkw transportierte, die Gefällstrecke von Bitzen in Richtung Opperzau. In der ersten Haarnadelkurve hinter dem Ort fuhr er geradeaus und prallte frontal in die Leitplanken, die wegen eines früheren Unfalles erst vor wenigen Tagen erneuert wurden. Der Fahrer blieb unverletzt.

