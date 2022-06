Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Weiterer Einbruch

Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag gegen 04.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Eine Zeugin hatte einen dunkel gekleideten, ca. 190 cm großen Mann flüchten sehen.

Ähnlich verhielt es sich ein paar Stunden zuvor bei einem Einbruch in eine Druckerei an der Weserstraße:

Auch hier verschaffte sich ein Unbekannter durch Einschlagen einer Scheibe Zugang. Ein Angestellter der Wach-und Alarmbereitschaft ertappte gegen 01.05 Uhr einen ca. 180 cm großen, dunkel gekleideten Mann im Inneren des Geschäfts, der über den Notausgang in Richtung der dortigen Felder flüchtete.

Was er erbeutete, steht in diesem Fall ebenfalls noch nicht fest. Der Zeuge gab an, der Unbekannte hätte etwas in einer fremden Sprache gerufen.

Ob die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist jetzt Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

