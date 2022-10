Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Goslar: Kampagne zur Verbesserung der Radverkehrssicherheit- Fahrrad beschädigt und Plakat entwendet

Goslar (ots)

Goslar. Am Freitag, 23.09.2022, wurden durch die Stadt, die Verkehrswacht und die Polizei die sogenannten "Installation-Fahrräder" im Stadtgebiet Goslar aufgestellt. Bereits an dem nachfolgenden Wochenende wurde ein Plakat mit der Aufschrift "DANKE. Rücksicht gibt uns allen Raum" am Fahrrad an der Bahnhofsunterführung entwendet. Ein weiteres Plakat wurde am Fahrrad in der Harzburger Str. in Oker beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um mögliche Zeugenhinweise unter 05321-339-0. Die Plakate mit den Fahrrädern dienen dem guten Zweck der Präventionsarbeit und als Gedankenstütze für die Verkehrsteilnehmer, sich an die Verkehrsregelungen zu halten. Dadurch möchte man die Unfallzahlen reduzieren und insbesondere die Gesundheit des Einzelnen schützen.

i.A. Holzhausen, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell