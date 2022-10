POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 05.10.2022

Goslar (ots) - Einbruch in Gartenlaube Goslar. In der Zeit vom 20.09. bis zum 04.10.2022 gelangten bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube im Beuthener Weg und entwendeten eine Kreissäge. Der Wert der Säge wird auf ca. 90 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen. i.A. Holzhausen, PHK Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

