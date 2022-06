Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 38-Jährigen nach Raub aufgefunden

Mönchengladbach (ots)

Rettungskräfte haben am Donnerstagmorgen, 2. Juni, gegen 6.50 Uhr einen 38-jährigen Mann auf der Breitenbachstraße in Hardterbroich-Pesch hilflos aufgefunden. Sie brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, da er im Gesicht verletzt war.

Der polnisch sprechende Monteur arbeitet zurzeit in Mönchengladbach. Er gab an, in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr auf der Breitenbachstraße beraubt und geschlagen worden zu sein.

Ihm seien zwei Männer auf der Straße entgegengekommen und hätten ihn nach einer Zigarette gefragt, diese habe er den Männern gegeben und sei weitergegangen. Kurz darauf hätten ihn die Männer angegriffen und er sei auf den Boden gefallen. Danach könne er sich an nichts mehr erinnern.

Die beiden Männer erbeuteten die Geldbörse des 38-Jährigen mit Bargeld und persönlichen Dokumenten sowie sein Mobiltelefon und seine Turnschuhe.

Der 38-Jährige beschreibt die Täter so: Der eine etwa 1,90 Meter groß mit grünen Schuhen bekleidet, der andere 1,80 Meter groß. Beide sollen dunkelhäutig gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

