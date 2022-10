Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.10.2022

Goslar (ots)

Zigarettenautomat geöffnet

Jerstedt. Am Montag, zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter mittels unbekanntem Trennwerkzeug einen Automaten für Tabakwaren im Hermann-Löns-Weg in Jerstedt. Der Gesamtwert der entwendeten Waren wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Laterne beschädigt

Goslar. Am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, kappte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Werkzeug eine Straßenlaterne in der Klubgartenstraße und versperrt somit den Fußweg. Stromleitungen wurden bei der Tat nicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkw VW Up, welcher in der Bromberger Straße geparkt war. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Beleidigung beim Bowling

Goslar. Am Sonntag, gegen 18.50 Uhr, beleidigte ein alkoholisierter 31-jähriger Mann aus Braunschweig einen 55-jährigen Goslarer in einer Freizeiteinrichtung in der Bornhardtstraße. Neben einem Strafverfahren bekam der Braunschweiger auch ein Hausverbot ausgesprochen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter entsorgte am Montag, gegen 15.30 Uhr Holzkohle in einer Bio-Tonne im Dr.Wachler-Weg. Durch einen Zeugen konnte frühzeitig eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert werden. Der Sachschaden an der Mülltonne wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Goslar. In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Ein-/Ausfahrtsschranke auf einem Parkplatz in der Klubgartenstraße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

i.A. Holzhausen, PHK

